السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر الإبل السائبة في الراشدية



مكة المكرمة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة الإبل السائبة في المناطق السكنية في الراشدية شرق مكة المكرمة التي تشكل خطورة على مرتادي الطرق.

وخصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين .

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، داعية المواطنين والمقيمين

إلى الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين .

// انتهى //

20:39ت م

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