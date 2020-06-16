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أبرز ما جاء في قرار التجارة العالمية بشأن نزاع السعودية وقطر
فريق التحكيم أسقط 5 ادعاءات من أصل 6
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الضوء على أبرز ما جاء في قرار فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر على المملكة حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية.
وضمن أبرز ما جاء في قرار فريق التحكيم، أن إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، وأن السعودية تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها الدوحة في المنطقة.
وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 ولم يجد أيًّا من تلك الحالات والادعاءات بقرصنة حقوق البث تقع من داخل السعودية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في قرار فريق التحكيم:
ورفضت منظمة التجارة العالمية ادعاءات قطر التي زعمت منعها من إجراءات الإنفاذ المدني المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في السعودية، ما يعد انتصارًا قانونيًّا ودبلوماسيًّا وسياسيًّا للمملكة ضد سلسلة الدعاوى الكيدية التي دأبت حكومة الدوحة على رفعها منذ مقاطعتها.
وتكمن أهمية هذا الحكم الصادر في كونه أول حكم قضائي دولي يقر أن إجراءات السعودية المتخذة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، فضلًا أنه لم يجد أي دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي السعودية.
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