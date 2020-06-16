مختص لـ”المواطن”: كورونا أعاد هيكلة الطيران

2020-06-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عن خدمة مباشرة لأول مرة للركاب والمسافرين على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم، وهي الخريطة العالمية التفاعلية، وتُمنح مجانًا لجميع المسافرين لأول مرة.

ووفقًا للخريطة فعندما تريد السفر إلى دولة ما فما عليك إلا أن تضغط على الدولة، حينها يظهر لك كل القوانين، بل أحدث القوانين المتعلقة بالدخول لكل دولة، حيث تعتمد الخريطة على قاعدة بيانات التحديث اللحظية، والتي تضم معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة خلال السفر الدولي.

ويهدف “إياتا” من خلال هذه الخريطة إلى مواكبة الوضع مع التغير الذي يشهده القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تحديث الخريطة أكثر من 200 مرة في اليوم الواحد، بما يوفر معلومات سفر دقيقة.

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وقال مساعد مدير قواعد البيانات في “إياتا” أنيش تشاند: إنه وبينما يستعد قطاع الطيران لإعادة التشغيل بأمان يحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية المفروضة، ويمكن للمسافرين اعتمادًا على قاعدة بيانات “إياتا” الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر خلال الوباء.

وبحسب نتائج استطلاع صادر عن “إياتا” مؤخرًا والمتعلق بمخاوف الناس حول السفر بالطائرة بعد انتشار فيروس كورونا فإن أكثر من 80% من المسافرين أكدوا قلقهم حول قيود الحجر الصحي التي قد تكون سببًا لانتقال الفيروس أثناء السفر، ويمكن الاطلاع على الخارطة التفاعلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وفي هذا السياق يقول لـ”متابعات الخليج 365” خبير خدمات المطار المهندس ماهر عبدالوهاب: كورونا أعاد هيكلة الطيران بشكل عام؛ إذ شهدت جميع مطارات العالم خطط تشغيلية جديدة وأنظمة متطورة للمسافرين، وخصوصًا في التعامل مع جائحة كورونا.

وأكد أن إطلاق خدمة الخريطة العالمية التفاعلية تعزز الجهود المبذولة وتساعد جميع المسافرين في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة من مصادرها الرسمية، كما تعّرف المسافرين أكثر عن الأنظمة المتبعة في الدول الأخرى التي ربما قد يسافرون لها.

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