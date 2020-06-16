MBC ضمن أول 10 منصات إعلامية عالميًّا بأكثر من 4.56 مليار مشاهدة

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتقت مجموعة MBC إلى قائمة المنصّات الإعلامية الـ10 الأكثر مشاهدةً حول العالم لمحتوى الفيديو الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحدث النتائج الصادرة عن Tubular Labs العالمية المتخصّصة، لشهر مايو 2020. ووفق الوقائع والأرقام الصادرة، حقّقت المجموعة نموًّا في المشاهدات بواقع أكثر من 4.56 مليار مشاهَدة “فيديو اجتماعي” (digital، social media video views) مقارنة بـ2.5 مليار مشاهَدة في شهر إبريل 2020؛ ما يُترجم على أنه نمو شهري قياسي بنسبة + 90% وبمثابة زيادة مضطردة من المركز 37 الذي كانت تبوّأته عام 2019.

وبذلك، تكون مجموعة MBC تبوّأت اليوم المركز العاشر عالميًّا، أمام كافة المؤسسات الإعلامية الأوروبية، في إنجازٍ جديد لها يعكس نسب المشاهدة القياسية التي حقّقتها قنواتها ومنصّاتها خلال شهر رمضان الفائت. يأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى الإنجاز العالمي الذي كانت MBC حققته خلال شهر إبريل الفائت 2020، حيث تبوّأت وقتها المركز الـ19 عالميًّا، والأول في منطقة الشرق الأوسط، لأكبر عدد من المشاهدات، من بين أكثر من 3200 اسم من كبار صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.

ووفقًا للتقرير الأخير الذي صدر حديثًا عن Tubular Labs العالمية المتخصّصة بقياس وتحليل وتصنيف نِسب مُشاهدة الفيديوهات على مختلف المنصّات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، حقّقت مجموعة MBC نموًّا قياسيًّا مقارنة بشهرَي إبريل ومارس الماضيين من العام الحالي، إذ قفزت 9 مراكز منذ شهر إبريل، و13 مركزًا منذ شهر مارس الذي سبقه، لتنتقل بذلك من المركز 19 في إبريل إلى المركز 10 في مايو، وتدخل بالتالي ضمن قائمة “الـ10” الكبار، لأكثر المنصّات الإعلامية والترفيهية العالمية مشاهدةً على الإطلاق.

وبحسب النتائج الصادرة عن Tubular Labs في شهر مايو 2020، يمكن تتّبع أرقام المشاهَدة التي حقّقتها مجموعة MBC من حيث مشاهدات الفيديو الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما يلي:

فيسبوك: 2,800,354,992

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يوتيوب: 1,398,415,395

إنستجرام: 299,396,807

تويتر: 61,902,953

العدد الإجمالي للمشاهَدات: 4,560,070,147

الجدير ذكره أن Tubular Labs – تقوم من الناحية التقنية وعبر الـsoftware الخاص بها، بتتبُّع وتحليل مليارات من مقاطع الفيديو، و1 تريليون من المُشاهدَات، و10 ملايين شخص مؤثر (influencer)، و90 ألف علامة تجارية، و40 ألف منصة إعلامية، و48 مليار مشاهدة فيديو بنظام الـsponsor، وهو ما يُعرف بـsponsored video، إضافةً إلى بيانات تمّ جمعها من YouTube وFacebook وInstagram وTwitter.

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