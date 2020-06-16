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إطلاق خدمة موعد لمستفيدي الضمان في الرياض
لخدمة 85 ألف مستفيد ومستفيدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت إدارة مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عن قرب إطلاق خدمة موعد الإلكترونية لخدمة مستفيديه البالغ عددهم 85 ألف مستفيد ومستفيدة، بعد ضم مكاتب الضمان الأخرى إليه ودمجها بإدارة واحدة ونظام موحد.
وتتيح الخدمة للمراجعين من الجنسين حجز موعد الكتروني مسبق عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل الحضور إلى المكتب للحصول على الخدمات المطلوبة بشكل أسرع وأكثر سهولة، حيث يستعد المكتب بدءًا من الأسبوع القادم لاستقبال مراجعيه وتقديم الخدمات لهم في أكثر من 12 قسمًا داخل المبنى بعد تطبيق البروتوكولات الصحية الموصى بها وإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن مكتب الضمان الرئيسي بالرياض يقع في حي النموذجية شارع الأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويضم أكثر من 116 موظفًا وموظفة موزعين على قسمين مستقلين للذكور والإناث.
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