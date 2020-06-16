محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر رد السلطات.. الاتحاد الكويتي يطلب عودة الدوري في 15 أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-16
رفع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الثلاثاء، خطاباً للسلطات يطلب من خلاله الموافقة على استكمال موسم 2019-2020 في أغسطس بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد، واعتماد نظام مركب للموسم المقبل.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه قرر خلال اجتماع برئاسة رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وسيكون رد السلطات حاسماً في هذا الأمر، حيث سيتم وضع الأندية في الصورة من خلال الدعوة إلى اجتماع ومناقشة الرد أكان بالموافقة أو الرفض.
وتوقف النشاط الرياضي في الكويت في مارس بسبب وباء «كوفيد-19»، حيث يتبقى من منافسات الدوري الممتاز أربع مراحل.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:35 PM
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:57 PM
خاطب اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة
رفع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الثلاثاء، خطاباً للسلطات يطلب من خلاله الموافقة على استكمال موسم 2019-2020 في أغسطس بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد، واعتماد نظام مركب للموسم المقبل.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه قرر خلال اجتماع برئاسة رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وسيكون رد السلطات حاسماً في هذا الأمر، حيث سيتم وضع الأندية في الصورة من خلال الدعوة إلى اجتماع ومناقشة الرد أكان بالموافقة أو الرفض.
وتوقف النشاط الرياضي في الكويت في مارس بسبب وباء «كوفيد-19»، حيث يتبقى من منافسات الدوري الممتاز أربع مراحل.
، ينتظر رد السلطات.. الاتحاد الكويتي يطلب عودة الدوري في 15 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ينتظر رد السلطات.. الاتحاد الكويتي يطلب عودة الدوري في 15 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.