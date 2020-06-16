، هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6  % في مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - زيادة ملحوظة عن التوقعات

ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.

وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.