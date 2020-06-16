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ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.
وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 08:10 PM
زيادة ملحوظة عن التوقعات
ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.
وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
، هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6 % في مايو ،
المصدر : الخليج 365
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