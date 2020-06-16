- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، سوقاً تجارياً لبيع الأسماك بحي مشرفة بشارع المكرونة لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومخالفات صحية.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية وبمساندة مراقبي إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود قياس درجة الحرارة وبدون كمامات وقفازات، بالإضافة إلى مخالفات صحية ومهنية وذلك بعد ورود بلاغ مما أدى لإغلاقه.
وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين وأضاف أنه تم مصادرة قرابة الطن من الأسماك وتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وإتلاف الفاسد، مؤكداً حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، داعياً المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 08:29 PM
رصدت تجمعات وعدم التزام بالتباعد ومخالفات صحية بعد ورود بلاغ"أمانة جدة" تُغلق سوق أسماك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية
أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، سوقاً تجارياً لبيع الأسماك بحي مشرفة بشارع المكرونة لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومخالفات صحية.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية وبمساندة مراقبي إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود قياس درجة الحرارة وبدون كمامات وقفازات، بالإضافة إلى مخالفات صحية ومهنية وذلك بعد ورود بلاغ مما أدى لإغلاقه.
وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين وأضاف أنه تم مصادرة قرابة الطن من الأسماك وتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وإتلاف الفاسد، مؤكداً حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، داعياً المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.
، "أمانة جدة" تُغلق سوق أسماك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة جدة" تُغلق سوق أسماك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.