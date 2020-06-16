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أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.
وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".فيروس كورونا الجديد
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 08:16 PM
البرازيل تضم 23% من المرضى والموتىالإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين
أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.
وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".
، الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين ،
المصدر : الخليج 365
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