أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 16\6\2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر الأسعار التي سجلها الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 16يونيو 2020، حيث ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم بفعل ارتفاع سعر الذهب عالمياً جراء الأوضاع الراهنة ي العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 208.86 ريال سعودي مقابل 55.67$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 191.45 ريال سعودي مقابل 51.03$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 182.75 ريال سعودي مقابل 48.71$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 156.65 ريال سعودي مقابل 41.75$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 121.83 ريال سعودي مقابل 32.47$.

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سجل الذهب عيار 12 نحو 104.43 ريال سعودي مقابل 27.83$.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.495 ريال سعودي مقابل 1.731$.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1.462 ريال سعودي مقابل 398.69$.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 208.858 ريال سعودي مقابل 55.669$.

والجدير بالذكر أن سعر الذهب سجل أعلى مستوى له، حيث تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة في أمريكا ومخاوف بشأن اتفاق نجاري مؤقت في أمريكا والصين.