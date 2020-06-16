شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا ’’صورة فاضحة‘‘ وغير متوقعة لـ‘‘مذيعة قناة الجزيرة’’ خديجة بن قنة ... وهي ’’تمارس هذا الفعل’’ مع ‘‘شخصية شهيرة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ١٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

انتشرت صورة على ‘‘مواقع التواصل الاجتماعي ‘‘ تدعي اجتماع الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي المقرب من ‘‘قاسم سليماني’’ . يذكر أن أبو مهدي المهندس كان قد تم استهدافه من قبل طائرة أمريكية مسيرة مع ’’قاسم سليماني‘‘ القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، من قبل ’’طائرة أمريكية مسيرة’’ في الثالث من يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد.

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