شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أب يروي قصة فقده لـ 6 من أبنائه بحادث سيارة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

روى المواطن، أحمد مدخلي، قصة فقده لستة من أبنائه جراء حادث موروي بسيارة على طريق عقبة ضلع في منطقة عسير.

وقال، خلال مداخلة في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الحادث وقع قبل يومين، أثناء ذهابهم لزيارة أهلهم في خميس مشيط.

وأضاف أن الحادث وقع جراء تصادم سيارتهم بشاحنة، مضيفا أن الأنباء كانت متضاربة بشأن الوفيات بالحادث، إلى أن تم تأكيد وفاة 6 من أبنائه فيما بعد