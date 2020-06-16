شكرا لمتابعة خبر عن بن قويد: السلطات الأمريكية خالفت الدستور بقضية "خالد الدوسرى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكد سعود متعب بن قويد، عضو الهيئة أكد سعود متعب بن قويد، عضو الهيئة السعودية للمحامين، أن السلطات الأمريكية قامت بمخالفة الدستور الأمريكي بتطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بحق خالد الدوسرى. وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يعني بطلان الأدلة ضد خالد الدوسرى، إلا أن القاضى أمر باستمرار المحاكمة وخرق قانون بلاده، مشيرًا إلى أنه تم فيما بعد طرده بسبب عنصريته.

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