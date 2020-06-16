شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعيد مبلغا ماليا لوافد بعد العثور عليه في الخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):عثرت مواطنة على محفظة مقيم مصري بعد العثور عليها في مخطط الدغمية بمحافظة الخرمة.
وجاءت القصة عندما كانت المواطنة في طريقها لزيارة والدتها بمخطط الدغمية بالمحافظة مشيًا، حيث وجدت محفظة بداخلها مبلغ مالي كبير وإقامة عامل من الجنسية المصرية.
وقامت المواطنة بتسليم المحفظة لأخيها الذي وجد بداخلها رقم هاتف صاحب عمل الوافد المصري ليقوم بالاتصال به، وإرسال صاحب المحفظة لاستلامها بكامل محتوياتها من المبلغ المالي الكبير.
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