شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل ينشر رابط "إتمام" بعد قرار مجلس الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علّق ماجد الحقيل، وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام ككيان رسمي مستقل. علّق ماجد الحقيل، وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام ككيان رسمي مستقل. ورفع ماجد الحقيل، الشركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، على القرار الذي يأتي دعماً من المجلس لقطاع التطوير العقاري وزيادة فاعليته في تنمية الاقتصاد الوطني. ونشر وزير الإسكان رابط زيارة إتمام من هنـــــا

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