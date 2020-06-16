شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل طريقة طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثّق، وذلك من خلال الدخول على التطبيق ثم إدخال رقم الجوال، ثم إدخال رمز التفعيل، وبعدها يتم الضغط على طلب توثيق جديد.
وأضافت أنه يتم بعد ذلك طلب الخدمة في موقع المستفيد أو موقع الموثق، ثم تقديم الطلب، وعرض تفاصيل الطلب، واختيار العرض المالي المناسب.
وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على الخدمة بدون موعد، وبدون انتظار ، وفي الوقت والمكان المناسبين للمستفيد، مشيرة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:
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