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شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن طلال ينجو من حادث مروري مروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تعرض الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز لحادث مروري مروع ولقد نجا منه.
وأثار حادث تعرض الأمير محمد بن طلال حالة من الحزن بين شريحة كبيرة من المواطنين.
وانهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" ولله الحمد والحمدلله على سلامته مايشوف شر، الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر و طهور إن شاء الله".
وقالت ريما بنت طلال:" حمدلله على سلامة إبننا " محمد ولد أخوي خالد " بعد تعرّضه لحادث سيارة ".
ومن جهته، علق عبدالعزيز بن طلال، قائلا:" الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر و طهور إن شاء الله ".
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