شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح ضرر تناول دواء الضغط عند ارتفاعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز تناول دواء الضغط عند ارتفاعه فقط.
وكان ورد سؤال إلى "النمر" عبر "تويتر" يقول: "يادكتور اكل حبة الضغط عند الارتفاع وتركها باقي الايام يضر؟".
وأجاب: " طبعا يضر..وسبق أن حذرنا من ذلك مراراً وتكراراً.".
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