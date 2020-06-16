شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح ضرر تناول دواء الضغط عند ارتفاعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز تناول دواء الضغط عند ارتفاعه فقط.

وكان ورد سؤال إلى "النمر" عبر "تويتر" يقول: "يادكتور اكل حبة الضغط عند الارتفاع وتركها باقي الايام يضر؟".

وأجاب: " طبعا يضر..وسبق أن حذرنا من ذلك مراراً وتكراراً.".