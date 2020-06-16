شكرا لمتابعة خبر عن الدمام تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة التى تم تسجيلها اليوم في مدن المملكة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة التى تم تسجيلها اليوم في مدن المملكة. وتصدرت الدمام قائمة المدن من حيث ارتفاع درجة الحرارة، والتى وصلت بها إلى 48.9 درجة. وحلت القيصومة في المرتبة الثانية بدرجة حرارة 47.8 درجة، في حين سجلت الأحساء 47.7 درجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدمام تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.