شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، هيئات تعديل وإضافة بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (2-3-20) وتاريخ 17-10-1441هـ الموافق 9-6-2020م، كالتالي:

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل “المجلس”، بناءً على الصلاحيات المخولة له من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20-7-1438هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الكريم رقم أ/638 وتاريخ 15-10-1441هـ الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15٪ بداية من تاريخ 1يوليو2020م.

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يقرر مايلي :

أولاً : الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانيــاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01-07-2020م.

ويمكن الإطلاع على كافة التعديلات من خلال الرابط التالي هنـــــــا