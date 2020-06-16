تفاصيل تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، هيئات تعديل وإضافة بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (2-3-20) وتاريخ 17-10-1441هـ الموافق 9-6-2020م، كالتالي:
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل “المجلس”، بناءً على الصلاحيات المخولة له من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20-7-1438هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الكريم رقم أ/638 وتاريخ 15-10-1441هـ الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15٪ بداية من تاريخ 1يوليو2020م.
يقرر مايلي :
أولاً : الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانيــاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01-07-2020م.
ويمكن الإطلاع على كافة التعديلات من خلال الرابط التالي هنـــــــا
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