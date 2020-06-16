شاهد نص اتفاق الرياض الذي خرقته قطر وفق تأكيد "التجارة العالمية"

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الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى): أكدت منظمة التجارة العالمية، على أن المملكة اتخذت الإجراءات المناسبة حيال قطر. أكدت منظمة التجارة العالمية، على أن المملكة اتخذت الإجراءات المناسبة حيال قطر. وقالت التجارة العالمية في قرارها إن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة، وكانت ضرورية لحماية أمنها. Advertisements وكانت قطر اخترقت اتفاقية الرياض مما ترتب عليه المقاطعة والتي كانت من أبرز نصوصها عدم تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول الخليج والتوقف عن دعم الإرهاب.

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