شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تكشف سبب نفوق الأسماك على شواطئ القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياة والزراعة سبب نفوق عدد كبير من الأسماك على شواطئ القنفذة، والذى تم رصده مؤخرًا من خلال مقطع فيديو .

وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجنة من أجل معرفة سبب النفوق، والمتسبب فيه، مضيفة أن اللجنة اكتشفت أن أحد الصيادين استخدم شباك شنشولا ذات الفتحة الصغيرة الممنوعة نظاما، مما تسبب في نفوقها.

وأكد أن أغلب هذه الأسماك الصغيرة اختفت لقيام الطيور بتناولها، مضيفة أنه تم التعرف على هوية الصياد المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.