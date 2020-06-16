شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل أول حكم دولي في الخلاف مع قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أشاد صالح الحصيني، مندوب المملكة في منظمة التجارة العالمية، برفض المنظمة لادعاءات قطر، مؤكدًا أن ذلك يعد أول حكم دولي في الخلاف الأساسي مع قطر.

وأضاف أن المنظمة أن الإجراءات التى اتخذتها المملكة إزاء قطر كانت مبررة، ووفقا للاتفاقيات الدولية.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن لجنة التحكيم أقرت بموقف المملكة، ولم تقبل بالموقف القطري.