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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وصول الملك سعود إلى فلسطين في عام ١٩٣٥م والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رصدت صورة نادرة لحظة وصول الملك سعود إلى يافا فلسطين في الثالث من أغسطس ١٩٣٥.
وجاءت الزيارة عندما كان قادما من مصر مع وفدا كبيرا مكون من ٢٣ شخصا من المستشارين لوالده الملك عبدالعزيز، والمرافقين رحمهم الله.
ولاقت الصورة انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الصور وجاءت كالتالي:" ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ".
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