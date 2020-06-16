مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية السياحي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على نظام صندوق التنمية السياحي. وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على نظام صندوق التنمية السياحي. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي: 1 ـ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيساً 2 ـ الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائباً للرئيس 3 ـ المهندس / غازي بن ظافر الشهراني عضواً ( ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) 4 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضواً ( ممثلاً لوزارة التجارة ) 5 ـ الدكتور / فهد بن عبدالله الدوسري عضواً ( ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي ) Advertisements 6 ـ الأستاذ / نبيل بن داود الحوشان عضواً ( من ذوي الكفاية والخبرة ) وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وهم: 1 ـ المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضواً ( ممثلاً لوزارة المالية ) 2 ـ الدكتور / خالد بن إبراهيم أبا الخيل عضواً ( ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) 3 ـ الأستاذ / نبيل بن عبدالله المبارك عضواً ( من ذوي الكفاية والخبرة ) 4 ـ المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان عضواً ( من ذوي الكفاية والخبرة ) 5 ـ الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي عضواً ( من ذوي الكفاية والخبرة )

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