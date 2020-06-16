شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شنت الجهات الرقابية حملات على الصيدليات لمتابعة توفير الكمامات للمستهلكين. شنت الجهات الرقابية حملات على الصيدليات لمتابعة توفير الكمامات للمستهلكين. وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من الصيدليات في مناطق المملكة بسبب استمرار عدم توفير الكمامات الطبية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.