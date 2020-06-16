تفاصيل أول اجتماع لمجلس النيابة العامة بعد الأمر الملكي

عقد مجلس النيابة العامة، أولى جلساته عقب صدور أمر ملكي بتسمية أعضائه، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وفي مستهل الجلسة هنّأ النائب العام أصحاب أعضاء مجلس النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة بتسميتهم أعضاء المجلس، متمنيًا لهم التوفيق والإعانة في القيام بمسؤولياتهم وفقًا للتطلعات الكريمة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية عن بُعد عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، وذلك بواسطة تقنية إدارة الجلسات عن بُعد، والتي تتيح للأعضاء الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتصويت بشأنها إلكترونية.

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وثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة على الأصعدة كافة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم عزهما.

في حين أعرب أعضاء مجلس النيابة الصادر بتسميتهم الأمر الملكي الكريم عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة، راجين من الله العليّ القدير أن يوفّقهم لتحقيق واجبهم على أكمل وجه ووفقًا للتطلعات الكريمة.

وفي وقت سابق أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.