بالأسماء.. إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية

اعتمده مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين..

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وذلك على النحو الآتي: - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيسًا - مدير عام الصندوق نائبًا للرئيس - المهندس ريان بن محمد نقادي، ممثلًا لوزارة المالية - المهندس أحمد بن صالح الخمشي، ممثلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة - المهندس عادل بن عبدالكريم الزهراني، ممثلًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط - تركي بن ضيف الله المطيري، ممثلًا لمؤسسة النقد العربي السعودي - المهندس أحمد بن رشيد البلاع، من ذوي الخبرة والاختصاص Advertisements - الدكتور صلاح بن محمد العيد، من ذوي الخبرة والاختصاص مع تجديد عضوية كل من: - الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي - الدكتور أحمد بن صالح الصالح - خالد بن محمد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يعتمد 19 قرارًا جديدًا.. تشمل ملفّات حقوقية وعقارية وترقيات حكومية مجلس الوزراء يدين «همجية الحوثيين» بعد جرائم الصواريخ والطائرات المفخَّخة

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