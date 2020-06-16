بالفيديو.. متحدث الصحة يحدد ضوابط جديدة لعودة "الحياة الطبيعية"

حدد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدة ضوابط من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وقال «متحدث الصحة» خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء، إن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر أو أي احتياطات أو احترازات لازمة.

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أشار «العبدالعالي»، إلى أن هناك أنماطًا وأمورًا جديدة مهمة (في إشارة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية) لابد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، ومقرات العمل، موضحًا أنه بتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.

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