بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، على النحو الآتي:

1 ـ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيسًا

2 ـ الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائبًا للرئيس

3 ـ المهندس غازي بن ظافر الشهراني عضوًا، ممثلًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

4 ـ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضوًا، ممثلًا لوزارة التجارة

5 ـ الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري عضوًا، ممثلًا لمؤسسة النقد العربي السعودي.

6 ـ نبيل بن داود الحوشان عضوًا، من ذوي الكفاية والخبرة.

Advertisements

وتجديد عضوية:

1 ـ المهندس عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضوًا، ممثلًا لوزارة المالية.

2 ـ الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل عضوًا، ممثلًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 ـ نبيل بن عبدالله المبارك عضوًا، من ذوي الكفاية والخبرة.

4 ـ المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان عضوًا، من ذوي الكفاية والخبرة.

5 ـ عبدالعزيز بن صالح الربدي عضوًا، من ذوي الكفاية والخبرة.

اقرأ أيضًا: