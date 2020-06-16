مجلس الوزراء يستعرض ملفات كورونا: الفحص وتقييم معدلات انتشار الفيروس

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، استعرض خلاله مجلسُ الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة.

وتابع مجلس الوزراء، ما تتلقاه الحالات المسجلة في المملكة من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

واطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنيّة بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من «سبعة وأربعين ألف» مواطن ومواطنة، وفدوا من «إحدى وخمسين» وجهة عبر «مائتين وخمسين» رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.

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