أمير القصيم لـ«عاجل»: شكرًا لاهتمامكم بجهودنا لمواجهة كورونا في المنطقة

وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، الشكر والتقدير لصحيفة «عاجل»، على اهتمامها ومتابعتها لأخبار المنطقة ومتابعة أعمال الإمارة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أمير القصيم، في خطاب لرئيس تحرير «عاجل» الزميل سلطان المالكي: «اطلعنا على الجهود المباركة، من خلال ما تم نشره من تغطيات إعلامية لمبادرات إمارة منطقة القصيم وجهود القطاعات الأمنية والحكومية والأهلية في المنطقة خلال جائحة كورونا».

وأضاف أمير القصيم: «نشكر ونقدر لكم ولزملائكم في الصحيفة كل الجهود الإعلامية المبذولة، والتي أسهمت في إبراز عديد من الأعمال الجليلة والعظيمة، والتي تأتي وفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- للتخفيف من آثار هذه الجائحة، متطلعين لبذل المزيد؛ لكونكم شريك أساسي ومهم في إبراز الجهود والتعريف بها وإيصالها للمستفيدين».

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يُشار إلى أن صحيفة «عاجل» قد نشرت بتاريخ 9 إبريل 2020، تقريرًا أعده الزميل ماجد الفريدي بعنوان (بالصور.. «عاجل» ترصد متابعة أمير القصيم اللحظية لسريان الإجراءات الاحترازية بشأن «كورونا»). وكان التقرير قد رصد القرارات الحاسمة التي وضعها أمير منطقة القصيم، والتي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن والمقيم؛ والتوجيهات اللازمة التي تحفظ سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين للمنطقة، ومبادرات الخير التي أطلقها سموه؛ والاجتماعات المتوالية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا. كما نشرت «عاجل» بتاريخ 9 مايو 2020 تقريرًا تحت عنوان (بالأرقام.. «عاجل» ترصد عدد المستفيدين من «نهر العطاء» بالقصيم).

وبدورها، أسرة تحرير «عاجل» الإلكترونية تشكر أمير المنطقة على هذا التقدير، وتعتبره حافزًا للقيام بواجبات المهنة الصحفية النزيهة التي من شانها أن تخدم الوطن بنقل الصورة الصحيحة لكل ما يستجد من أحداث في المنطقة.

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