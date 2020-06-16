بالفيديو.. الصحة تعلن الفئة العمرية الأقل اهتمامًا بالوقاية من كورونا

طالبت بممارسة العادات الجيدة ومنها الرياضة..
قال الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، إن فئة الشباب أقل اهتمامًا بسبل الوقاية من الأمراض، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال الأكل الصحي وممارسة العادات الجيدة مثل الرياضة.
وأضاف -خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء- أنه بالنسبة للكبار في السن، لا بد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة.
وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.
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وزارة الصحة: تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1052
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