هيئة الطيران المدني تُلزم المسافر بالإفصاح عن حالته الصحية خلال الحجز

طالبت الهيئة العامة للطيران المدني المسافر بضرورة الإفصاح عن حالته الصحية أثناء عملية الحجز، محذرة من أنه لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته 38 بدخول المطار، وكانت الهيئة قد قالت، في وقت سابق، إنه لن يسمح للمسافر الذي تتجاوز درجة حرارته 38 بدخول مطارات المملكة، بحسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها هيئة الطيران المدني.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الحصول على رحلة سفر آمنة، فضلًا عن تجنب المنع من السفر عند الإخلال بهذه الالتزامات المحددة من قِبل الهيئة ووزارة الصحة، والمتبعة داخل المطارات.

وشددت على ضرورة التزام المسافر بشراء التذاكر إلكترونيًّا، وتمثلت الضوابط في التالي:

– قياس درجة الحرارة في المطار؛ إذ إنه لن يسمح بدخول من تزيد حرارته على 38.

– الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين.

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– يقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط، ويُستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة.

– الالتزام بلبس الكمامة؛ إذ سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة، وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها.

– تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة، وأثناء عملية النزول من الطائرة.

– الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار.

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