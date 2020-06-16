مجلس الوزراء يعتمد 19 قرارًا جديدًا.. تشمل ملفّات حقوقية وعقارية وترقيات حكومية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اعتمد القرارات التالية:

أولًا:

تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثَمّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة.

ثالثًا:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة.

خامسًا:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

سابعًا:

تفويض رئيس ديوان المظالم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك في مجال التقنية والتدريب والتطوير، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنًا:

تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعًا:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان.

عاشرًا:

تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة «الثالثة» من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 9» وتاريخ 13 / 5 / 1410هـ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم «245» وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ ، ليكون على النحو الآتي:

1 ـ رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ ممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصون في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن «سبعة» ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3 ـ أمين عام المكتبة.

حادي عشر:

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، المتضمن اعتماد التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020م : متطلبات الوضع البيئي الراهن.

ثاني عشر:

الموافقة على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين («ركز إتمام»، وذلك لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.

ثالث عشر:

الموافقة على الطلب الذي قدمته«وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا» بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية ـ الكورية «2030»، في مدينة الرياض.

رابع عشر:

اعتماد التصنيف السعودي الموحّد للمهن.

خامس عشر:

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي:

1 ـ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيسًا

2 ـ الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائبًا للرئيس

3 ـ المهندس/ غازي بن ظافر الشهراني عضوًا

«ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»

4 ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضوًا

«ممثلاً لوزارة التجارة»

5 ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله الدوسري عضوًا

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«ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي»

6 ـ الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضوًا

«من ذوي الكفاية والخبرة»

وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وهم:

1 ـ المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضوًا

«ممثلاً لوزارة المالية»

2 ـ الدكتور/ خالد بن إبراهيم أبا الخيل عضوًا

«ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»

3 ـ الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك عضوًا

«من ذوي الكفاية والخبرة»

4 ـ المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان عضواً

«من ذوي الكفاية والخبرة»

5 ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي عضواً

«من ذوي الكفاية والخبرة»

سادس عشر:

الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية.

سابع عشر:

إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وذلك على النحو الآتي:

وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً

مدير عام الصندوق نائباً للرئيس

المهندس/ ريان بن محمد نقادي ممثلاً لوزارة المالية

المهندس/ أحمد بن صالح الخمشي ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة

المهندس/ عادل بن عبدالكريم الزهراني ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط

الأستاذ/ تركي بن ضيف الله المطيري ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي

المهندس/ أحمد بن رشيد البلاع من ذوي الخبرة والاختصاص

الدكتور/ صلاح بن محمد العيد من ذوي الخبرة والاختصاص

وتجديد عضوية كل من الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، والدكتور/ أحمد بن صالح الصالح، والأستاذ/ خالد بن محمد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص.

ثامن عشر:

الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي.

تاسع عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية محمد بن سليمان بن ناصر الملا إلى وظيفة «مستشار إيرادات» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية حامد بن سعيد بن حامد القحطاني إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزارة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.

ـ ترقية المهندس/ أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية محمد بن سعد بن محمد الحقباني إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية غسان بن عبدالله بن محمد البريكان إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية خالد بن محمد بن حمدان الكنهل إلى وظيفة «مدير عام مراقبة الإيرادات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن الزايدي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية علي بن عايض بن قداح القحطاني إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية محمد بن أحمد بن علي الغامدي إلى وظيفة «مستشار تقني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سيف إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.