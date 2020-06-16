بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن الفئات العمرية لحالات كورونا الحرجة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأضاف «متحدث الصحة» خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء، أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.

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وأشار «العبدالعالي»، إلى أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل 41 حالة.

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