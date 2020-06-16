بالفيديو.. وزارة الصحة تكشف شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، إن معظم الحالات التي يتم إصاباتها بفيروس كورونا، علينا أن نتنبأ -بحمد لله- أنها لا تستلزم رعاية طبية مكثفة؛ لأنها تكون من غير أعراض وصحيًّا مستقرة وفي الغالب مطمئنة.

واستكمل «متحدث الصحة» خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء، أن الحالات الإيجابية التي لا تستلزم رعاية طبية بعد تقييم الطبيب المختص أو المعالج، هي الحالات التي يمكن أن تكون في العزل المنزلي ولا يستلزم دخولها المستشفيات، وكذلك أيضًا بالنسبة للحالات التي دخلت المستشفى ووضعها مستقر يمكن كتابة خروج لها لاستكمال فترة العزل في المنزل.

وأضاف أن العزل المنزلي بالإمكان أيضًا للمخالطين للحالات المؤكدة وأوضاعهم الصحية مستقرة، ولم تظهر عليهم أعراض، يمكنهم الجلوس في المنزل حتى استكمال الاطمئنان على نتائجهم.

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وأشار «العبدالعالي» إلى أن هناك أمورًا مهمة سيأخذها الفريق أو الطبيب المعالج أو المختص عند أخذ هذا القرار، ومن ضمنها التأكد من اشتراطات معينة في بيئة المنزل مناسبة لهذا العزل.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل41 حالة.

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