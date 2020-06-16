التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي من كورونا في مدن ومحافظات ومناطق المملكة

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 405 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 89540 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتم تسجيل 334 حالة في جدة و233 في مكة المكرمة و181 في الطائف و97 في المدينة المنورة و54 في الهفوف و49 في جازان و28 في نجران و22 في تبوك و18 في العارضة و15 في المبرز.

فيما تم تسجيل 14حالة في صبيا و13 في عرعر و11 في كلٍّ من ينبع والسحن و10 في كل من أبو عريش وبيش و8 في كل من بيشة والليث والخرج، و7 في كل من الدرب وحائل ووادي الدواسر، و6 في كل من خميس مشيط والدمام ومحايل.

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كما تم تسجيل 5 حالات في كل من خليص والباحة وشرورة و4 في كل من العيدابي وأملج وضبا و3 في كل من حريملاء والقويعية والمزاحمية، وحالتين فقط في كل من بريدة والخبر وضرما ومهد الذهب والمويه وأحد المسارحة والعويقيلة والنماص والدرعية وأم الدوم والهدا.

وسجّلت حالة واحدة في كلّ من الشعبة والأسياح والدائر والرويضة والمضة وسكاكا والدوادمي وعنيزة والقحمة وتبالة والشملي والقوز والحناكية وظلم وثادق وحوطة بني تميم، وصامطة وتثليث وبلجرشي والقرى ووادي الفرع وأضم والقريع والجفر.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136315، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1650، ما يرفع الإجمالي إلى 89540 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1052 حالة، بعد تسجيل 41 حالة.

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