السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 233 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد



لندن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تسجيل 233 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس

وأفاد جونسون خلال مؤتمر التنوير اليومي بتسجيل 1279 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي المصابين في جميع أنحاء المملكة المتحدة 293136 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 40969 ضحية.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال المدة الماضية في سبيل محاربة انتشار المرض، مجدداً التزام الحكومة بالعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.

// انتهى //

19:53ت م

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لندن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تسجيل 233 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد جونسون خلال مؤتمر التنوير اليومي بتسجيل 1279 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي المصابين في جميع أنحاء المملكة المتحدة 293136 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 40969 ضحية.ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال المدة الماضية في سبيل محاربة انتشار المرض، مجدداً التزام الحكومة بالعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.// انتهى //19:53ت م0203

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