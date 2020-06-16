السعودية اليوم / الصحة الجزائرية : 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 788 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء و107 حالات جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7842 حالة.

// انتهى //

19:49ت م

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الجزائر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 11147 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 788 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء و107 حالات جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7842 حالة.// انتهى //19:49ت م0202

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