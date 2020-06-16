السعودية اليوم / وزير الصحة التونسي يحذر من عودة انتشار فيروس كورونا في تونس



تونس 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

حذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي من عودة انتشار فيروس

وقال المكي في مؤتمر صحفي اليوم : إن خطر عودة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في تونس ما زال قائمًا وبقوة، خاصة مع فتح الحدود يوم 27 يونيو، متوقعاً حدوث موجة ثانية من هذا الوباء لاسيما وأن الصين قد شهدت عودة للفيروس بمدينة بكين مما اضطرها إلى إغلاق كثير من المناطق بها وفرض الحجر الصحي العام .

وأضاف أن دولاً أخرى قريبة من تونس سجلت موجة جديدة للمرض تسببت في وفاة عشرات المصابين يوميًا وتفشي الفيروس في المستشفيات، عادّاً أن نجاح تونس في احتواء " كوفيد - 19 " منذ البداية لا يعني بالضرورة التساهل في تطبيق الإجراءات المتبعة وتبديد المكاسب.

// انتهى //

19:34ت م

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تونس 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس.وقال المكي في مؤتمر صحفي اليوم : إن خطر عودة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في تونس ما زال قائمًا وبقوة، خاصة مع فتح الحدود يوم 27 يونيو، متوقعاً حدوث موجة ثانية من هذا الوباء لاسيما وأن الصين قد شهدت عودة للفيروس بمدينة بكين مما اضطرها إلى إغلاق كثير من المناطق بها وفرض الحجر الصحي العام .وأضاف أن دولاً أخرى قريبة من تونس سجلت موجة جديدة للمرض تسببت في وفاة عشرات المصابين يوميًا وتفشي الفيروس في المستشفيات، عادّاً أن نجاح تونس في احتواء " كوفيد - 19 " منذ البداية لا يعني بالضرورة التساهل في تطبيق الإجراءات المتبعة وتبديد المكاسب.// انتهى //19:34ت م0200

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