السعودية اليوم / مرور المدينة المنورة يتابع سير الحركة المرورية أثناء مدة السماح بالتجول



المدينة المنورة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

تتابع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة خلال ساعات السماح بالتجول سير الحركة المرورية في الميادين والشوارع والطرق وبجوار المسجد النبوي، وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من

ورصدت "واس" الزيادة والانسيابية في الحركة المرورية في جميع الشوارع والطرقات التي واكبها الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الكاملة في المرحلة المهمة من قِبل المواطنين والمقيمين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية التي أكدتها الجهات المعنية.

// انتهى //

19:33ت م

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المدينة المنورة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستتابع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة خلال ساعات السماح بالتجول سير الحركة المرورية في الميادين والشوارع والطرق وبجوار المسجد النبوي، وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ورصدت "واس" الزيادة والانسيابية في الحركة المرورية في جميع الشوارع والطرقات التي واكبها الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الكاملة في المرحلة المهمة من قِبل المواطنين والمقيمين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية التي أكدتها الجهات المعنية.// انتهى //19:33ت م0199

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