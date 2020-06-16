السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس اجتماع برنامج التنمية المناطقية والمِيَز التنافسية في المنطقة



حائل 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم اجتماع برنامج التنمية المناطقية والمِيَز التنافسية في المنطقة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

واطلع سموه خلال الاجتماع على العرض المقدم لآلية ومنهجية التخطيط للمناطق والأصول الأساسية المستخدمة لتقييم المزايا التنافسية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وعوامل الإنتاجية ومنظومة الشركات والبنية التحتية الأساسية والأصول القانونية والتنظيمية والأصول الطبيعية والتراث.

وجرت مناقشة النتائج الأولية لمنطقة حائل وتقييم الأصول الأساسية فيها وتقييم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أكد سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي أن القيادة الحكيمة تحرص دائماً على تفعيل هذا الملف وبحث كل ما تستطيع المناطق القيام به لوضع بصمتها في مسيرة دفع المِيَز النسبية, مؤكداً أن لكل منطقة من مناطق المملكة تكوينات طبيعية وقدرات متنوعة وثوابت اقتصادية تستطيع أن تستثمرها وتُبرز نفسها من خلالها ضمن الخارطة الكلية للمملكة.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد أن منطقة حائل تملك حِزَماً واعدة تستطيع من خلالها أن تقدم نفسها, متطلعاً إلى أن تكون الأرقام في هذا الإطار تنافسية عالية تدعم الاقتصاد الوطني واقتصاديات المنطقة, موضحاً أن جميع هذه الخطط والبرامج التطويرية تُراجع من الوزارات المعنية، وسيتبع هذا الاجتماع عقد ورش عمل تضيف للدراسة المقدمة أدق تفاصيلها وتنعكس بظلالها على المنطقة وبرامجها التنموية، وأن يكون للمنطقة دور إيجابي فاعل في إبراز المزايا النسبية في المملكة بشكل عام بإذن الله.

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19:23ت م

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