السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران تشارك في حملة "خذوا حذركم"



نجران 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومسيرة لدوريات الهيئة والجهات الأمنية بالمنطقة لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

من جهته أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة - أيدهم الله - للحد من جائحة

// انتهى //

19:17ت م

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نجران 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم" التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .وتضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومسيرة لدوريات الهيئة والجهات الأمنية بالمنطقة لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية.من جهته أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بالقرارات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة - أيدهم الله - للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، سائلاً – المولى عز وجل - أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.// انتهى //19:17ت م0194

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