السعودية اليوم / " البيئة " بمنطقة مكة المكرمة ترصد مخالفة صيد باستخدام شباك ممنوعة



جدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم مخالفة عملية صيد باستخدام شباك ممنوعة في عرض البحر بمحافظة القنفذة ، وتم إعداد تقرير بالحادثة بعد تحديد هوية مرتكب المخالفة وإحالته إلى الجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.

من جانبه أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة اتخذت الكثير من السياسات والتنظيمات لإدارة مصايد الأسماك على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي في المملكة، وذلك للمحافظة على استدامة الأحياء البحرية لجيلنا وللأجيال القادمة وإصدار المخالفات الرادعة لمخالفي أنظمة الصيد.

وعقّب مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي قائلاً : إن الوزارة رصدت المخالفة في عرض البحر بمحافظة القنفذة ، وتم تشكيل فريق للتحقيق والتحري بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود للوصول إلى المتسبب في هذه المخالفة البيئية الجسيمة، مشدداً على أن ما حدث جاء نتيجة لاستخدام أحد الصيادين شباك " شنشولا" ذات الفتحة الصغيرة والممنوعة نظاماً .

وأضاف أن مخالفة الصيد تكمن في صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة جداً "غير اقتصادية" وتم التخلص منها بالبحر بالطريقة التي ظهرت في "مقطع فيديو" متداول ، وأن تلك الأسماك النافقة قد استُهلكت من قبل الطيور والأسماك بالبحر ولم يتبقَ سوى كميات بسيطة لا تشكل أي خلل أو خطر بيئي على البيئة البحرية والبيئة الشاطئية .

وأكد المعيدي على حجم الضرر الذي تسببه شباك الصيد المخالفة بجميع أنواعها ، حيث إن استخدامها يؤثر سلباً على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية وما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية .

// انتهى //

19:14ت م

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