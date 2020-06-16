السعودية اليوم / أمين الحدود الشمالية يتقفد مشروع جسر الأمير سلطان بن سلمان



عرعر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري ميدانياً اليوم, مشروع جسر شارع الأمير سلطان بن سلمان الذي يربط شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي المساعدية الغربي مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المطار.

واطلع المهندس الشمري على آخر مستجدات المشروع وفق الجدول الزمني، واستمع لـموجز عن المشروع الذي يُعدّ ذا أهمية كبيرة كونه يربط ثلاثة أحياء ويحتوي على جسر يعبر وادي بدنة ويضم دوارين لتسهيل حركة المرور.

وأكد أمين الحدود الشمالية على مدير المشروع منصور الملوح بضرورة مضاعفة الجهد وسرعة إنجاز المشروع لخدمة الأهالي.

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18:52ت م

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