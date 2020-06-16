السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لمجموعة كبار المانحين لمنظمة الأوتشا



الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

شارك ممثل المملكة العربية

واستهل الاجتماع بكلمة لوزيرة الخارجية للتعاون الدولي بمملكة إسبانيا, بعدها جرى استعراض المشهد الإنساني واستجابة مكتب الأوتشا بالإضافة إلى أولوياته بعد تأثير

كما ناقش أعضاء المجموعة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك الوضع الإنساني العالمي وأولويات المكتب في المستقبل.

// انتهى //

18:40ت م

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الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسشارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا " مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي اليوم بالاجتماع الافتراضي رفيع المستوى برئاسة مملكة إسبانيا.واستهل الاجتماع بكلمة لوزيرة الخارجية للتعاون الدولي بمملكة إسبانيا, بعدها جرى استعراض المشهد الإنساني واستجابة مكتب الأوتشا بالإضافة إلى أولوياته بعد تأثير فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) على أنحاء العالم.كما ناقش أعضاء المجموعة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك الوضع الإنساني العالمي وأولويات المكتب في المستقبل.// انتهى //18:40ت م0186

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