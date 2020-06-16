السعودية اليوم / مجلس النيابة العامة يعقد أولى جلساته عقب صدور الأمر الملكي القاضي بتسمية أعضائه ويصدر عدداً من القرارات عبر الاتصال المرئي



الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

عقد مجلس النيابة العامة أولى جلساته برئاسة معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وذلك عقب صدور أمر ملكي مؤخراً بتسمية أعضائه.

وفي مستهل الجلسة هنأ معالي النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة بتسميتهم أعضاءً للمجلس، متمنياً لهم التوفيق والإعانة في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة، رافعاً باسمه وباسم أعضاء المجلس جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة إزاء ما توليه -أيدها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة على الصُّعد كافة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما.

من جانبهم أعرب أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة، راجين من الله -العلي القدير- أن يوفقهم لتحقيق واجبهم على أكمل وجه ووفقاً للتطلعات الكريمة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية عن بُعد عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

// انتهى //

18:40ت م

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