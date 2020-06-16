

الباحة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ملتقى "باحة المصممين", على مستوى المملكة عبر تطبيق زوم, والبث المباشر على اليوتيوب.

ويأتي هذا الملتقى إيماناً من سموه بقدرات شباب منطقة الباحة وتنميةً لمواهبهم ووضعهم مع شاب الباحة في فضاء معرفي في مجال الجرافيك لخلق إبداع بصري ينعكس على الباحة وشبابها ورفع الحِس الفني و المشاركة في إحداث التغيير.

وأشاد أمير منطقة الباحة بالجهود المبذولة في ملتقى باحة المصممين وبالمشاركة الرائعة لهذا العدد الكبير خلال مدة وجيزة، مثمناً للجميع الجهود الموفقة، ومشيداً بتعاون وتكاتف مدربي الورش من جميع أنحاء المملكة لإثراء ملتقيات الشباب شاكراً لهم ذلك.

ونوه رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران بما لقيه الملتقى من اهتمام ورواج بين المصممين بجميع شرائحهم، فقد عمل المجلس على توسيع دائرة المستفيدين ليشمل جميع الشباب في أنحاء العالم كافة، حيث استقبل الملتقى خلال الأسبوع الماضي طلبات تسجيل من دول كثيرة منها أستراليا، وماليزيا, وعمان، والكويت ، وغيرها من الدول.

وذكر أنه تم استقطاب عدد من المدربين والخبراء في مجال التصميم الجرافيكي، مقدماً لهم جزيل الشكر والتقدير على ماقدموه من إثراء للمحتوى العربي في مجال الجرافيك .

//انتهى//

18:25ت م

0183





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى ختام ملتقى "باحة المصممين" عن بُعد على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.