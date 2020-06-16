خدمات الإنترنت بعسير توازي 20 نموذجًا عالميًا

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ارتفعت جودة وسرعة خدمات الإنترنت في منطقة عسير لتوازي 20 نموذجًا عالميًّا، ضمن خطة طموحة يدعمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون المنطقة وجهة عالمية تنافس الدول المتقدمة في كافة المجالات.

وأكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عبر الاتصال المرئي في اللقاء التفاعلي الرابع الذي تم تخصيصه لمناقشة منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في عسير، حرص القيادة الرشيدة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين –حفظه الله- في دعم وتوفير كافة الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وأشار أمير عسير إلى توجيه سمو ولي العهد بدعم جهود تأسيس وبناء ممكنات اقتصادية وتنموية كبيرة لمنطقة عسير منها إنشاء هيئة للتطوير، وعمل إستراتيجية للمنطقة ترتكز على ثلاث مكونات أساسية هي الأرض والإنسان والاقتصاد، والتي أتت منها اللقاءات التفاعلية لتكون ذات تأثير مباشر لحل المشاكل وتطوير منظومة العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولتكون لبنة مهمة في تنفيذ جميع الأعمال المرتبطة، وليتم تنفيذ خطتها بشكل كامل مع نهاية 2020م، في توافق تام مع رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد حفظه الله، مع ترقية جميع أبراج المنطقة للجيل الرابع.

ومن جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في مداخلته أنه بدعم وتمكين سمو ولي العهد دخلت المملكة المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في متوسط سرعة الإنترنت، وانعكست متابعة سمو أمير منطقة عسير وحرصه الكبير، إضافة إلى جهود الوزارة على رفع متوسط السرعات في المنطقة لتصل إلى 49 ميجا بايت في الثانية بعد أن كانت في مستويات دون 10 ميجا بايت، مبينًا أنه بين اللقاء السابق الذي عقد قبل 5 أشهر وبين اللقاء الحالي زاد متوسط السرعات وأبراج الجيل الرابع بمقدار 20٪ مع وصول مجموع عدد المنازل المرتبطة بشبكة الجيل الرابع إلى 85 ألف منزل و190 برجًا للجيل الخامس لتكون منطقة عسير أعلى المناطق في عدد الأبراج مقارنة بمتوسط عدد السكان في المعيار العالمي.

وقال المهندس عبدالله السواحة: اليوم أصبح عدد الوظائف التي خلقت في عسير بسبب الاقتصاد التشاركي قرابة 3 آلاف وظيفة، ونعمل على التشاور في وضع خطة عمل مشتركة بقيادة الأمير تركي بن طلال لتسليط الضوء على الأسواق الجديدة، لتكون عسير نموذجًا وطنيًا لهذا الاقتصاد الحيوي وتصبح خلال 2020م ضمن المناطق الأولى في خلق الوظائف للسعوديين.

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بدوره أثنى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي خلال مشاركته في اللقاء على الدعم الذي لقيته ورش العمل التي أنتجتها منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة عسير وعملت بشكل يومي بمتابعة وإشراف من سمو أمير المنطقة في تحقيق مسار الخطة الزمنية التي وضعت في ورش العمل مع فريق العمل، وذللت العقبات والصعوبات، معبرًا عن تفاؤله بتحقيق كافة الوعود التي قدمت لأهالي عسير في نهاية 2020م.

وبيّن التميمي تحقيق 60% من خطة الاتصالات في منطقة عسير وتحقيق كافة محاورها مع نهاية العام الجاري، كاشفًا عن تطبيق برنامج وطني للتجوال المحلي يعمل على تقديم خدمات الاتصالات لكافة عملاء الشركات المقدمة لها دون أي رسوم إضافية لمعالجة محدودية انتشار الخدمة لأي شركة في كل أنحاء المملكة.

واعتبر رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر الشيباني مشاركة الأعضاء في مجلس الشورى بالمنظومة نابعة من حرص ورغبة في مواكبة النمو المتسارع في قطاع الاتصالات الثابتة والمتنقلة، مع تقدم المملكة لمراكز عالمية متقدمة، وتحقيق رغبة سمو أمير منطقة عسير في توفير تغطية شاملة لجميع المراكز والقرى المأهولة بالسكان.

وشهد اللقاء التفاعلي برعاية ومشاركة أمير منطقة عسير عبر الاتصال المرئي مشاركة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ونائب وزير الاتصالات المهندس هيثم العوهلي ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي ، والمساعد الدكتور منير الدسوقي ونائب المحافظ المهندس عبدالله المبدل، ومشاركة رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر الشيباني ومدير الإدارة العامة لنشر النطاق العريض المهندس فهد السبهان، والوكيل المساعد للشراكات بدر القرني، فيما أدار اللقاء عضو مجلس منطقة عسير د. عبدالرحمن آل مفرح، وسط العديد من المداخلات لمواطنين من عسير أبدوا فيها شكرهم للقيادة الرشيدة على الجهود المبذولة في قطاع الاتصالات بالمنطقة، مستعرضين عددًا من الملاحظات للشركات المزودة بخدمات الاتصالات.

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